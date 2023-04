Steinmeier: Paulskirche großer Wendepunkt unserer Geschichte

Berlin (dpa) - . Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche vor 175 Jahren als „großen Wendepunkte in der deutschen Geschichte“ gewürdigt. „Die Paulskirche ist einer der herausragenden Orte der deutschen Demokratiegeschichte von gesamtstaatlicher Bedeutung“, sagte er am Freitag in Berlin. Sie markiere „den Moment, als aus Untertanen Bürger wurden und ein Geist der Freiheit erwachte, der sich - jedenfalls auf lange Sicht - nicht länger unterdrücken ließ“.