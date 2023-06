Steinmeier zeigt NRW: Hightech, Fußball, „Arschleder“

Mülheim/Ruhr/Essen (dpa/lnw) - . Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Botschaftern aus aller Welt in einer ganztägigen Rundfahrt vom Ruhrgebiet bis zum westfälischen Wasserschloss Nordkirchen sein Heimat-Bundesland NRW gezeigt. Am Dienstagabend kamen die rund 170 Diplomatinnen und Diplomaten zu einem Empfang in dem Schloss südlich von Münster zusammen. Zuvor hatte die prominente Gruppe in Mülheim/Ruhr, Essen, Castrop-Rauxel und Dortmund Station gemacht.