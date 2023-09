Steinwurf von Brücke auf Auto durchschlägt Windschutzscheibe

Fulda (dpa/lhe) - . Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Donnerstag von einer Brücke bei Fulda aus einen größeren Stein auf ein Auto unter ihm geworfen. Der etwa 180 Gramm schwere Schotterstein durchschlug die Windschutzscheibe, verfehlte aber das Ehepaar in dem Fahrzeug, das unverletzt blieb, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer hatte auf der Bundesstraße 27 bei Fulda-Edelzell nach eigenen Worten bereits 200 Meter entfernt eine dunkel gekleidete Person auf der Brücke gesehen. Als diese ihren rechten Arm zum Wurf anhob, bremste der Autofahrer sofort. Nach dem Steinwurf stieg der Autofahrer aus und sprach den Steinewerfer an. Der Mann floh sogleich. Eine sofortige Fahndung mit mehreren Polizeiwagen blieb zunächst ohne Erfolg. Der Stein stammte wohl von einer Baustelle beim Tatort. An dem Auto entstand Sachschaden von etwa 500 Euro.