Stellwerk: Bauarbeiten mit Folgen für Bahnverkehr

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Bahnreisende auf der Strecke Frankfurt - Mannheim müssen sich in den kommenden Wochen auf Verzögerungen und Umleitungen einstellen. Grund dafür ist die am 6. Januar beginnende neue Bauphase des elektronischen Stellwerks, das auf der Strecke Mannheim - Frankfurt künftig die Weichen und Signale stellen wird, wie eine Bahnsprecherin am Montag mitteilte. Die Arbeiten sollen bis zum 10. Februar dauern. Um die Auswirkungen für die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten, soll vor allem in den Nachtstunden gearbeitet und viele Einzelprojekte gebündelt werden.