Stephan Grüger neuer Vorsitzender des Hanau-U-Ausschusses

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der hessische Landtags-Untersuchungsausschuss zum Anschlag in Hanau hat den SPD-Abgeordneten Stephan Grüger am Mittwoch zum neuen Vorsitzenden gewählt. Kurz vor dem Ende der Beweisaufnahme in dem Gremium war es nötig geworden, das Amt neu zu besetzen. Der bisherige Vorsitzende, Marius Weiß (SPD), hatte im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen eines mutmaßlich gefälschten Parkausweises sein Amt niedergelegt.