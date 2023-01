Razzia gegen mutmaßliche Corona-Subventionsbetrüger

Hessen. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und das Hessische Landeskriminalamt (HLKA) haben am Donnerstag in einem umfangreichen Ermittlungskomplex wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Subventionsbetruges die Wohn- und Geschäftsräume von zwölf Beschuldigten durchsucht. Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung fanden die Einsätze in Frankfurt (sechs Objekte), Lübeck (zwei Objekte), Wiesbaden (zwei Objekte), dem Hochtaunuskreis (zwei Objekte), dem Main-Tauber-Kreis (ein Objekt) und dem Wetteraukreis (elf Objekte) statt.