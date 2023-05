Steuern sprudeln nicht mehr immer mehr

Erstmals seit 2011 war der Arbeitskreis Steuerschätzungen des Bundesfinanzministeriums zu seiner Frühlingssitzung wieder in Hessen zusammengekommen: in Bad Homburg. Für dieses Bundesland erklärte Boddenberg: „2023 und 2024 wird nun mit Mindereinnahmen in einer Größenordnung von rund 40 Millionen Euro gerechnet.“ Mit Blick auf den hessischen Milliardenhaushalt sei das eine „rote Null“ oder auch „Punktlandung“. Der Minister ergänzte: „Der Doppelhaushalt kann also nach aktueller Einschätzung weiterhin wie geplant umgesetzt werden.“