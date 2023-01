Steuerzahlerbund: Land sollte auf Neuverschuldung verzichten

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der Bund der Steuerzahler in Hessen hat der Landesregierung mit Blick auf den geplanten Doppelhaushalt 2023/2024 fehlenden Sparwillen vorgeworfen. Es sei „nicht nachvollziehbar“, dass anders als zunächst vorgesehen nun doch neue Schulden aufgenommen werden sollten, teilte der Steuerzahlerbund am Dienstag in Wiesbaden mit. Der Doppeletat wird voraussichtlich am Mittwoch im Landtag verabschiedet.