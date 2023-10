Steuerzahlerbund prangert elf hessische Fälle an

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Elf Fälle aus Hessen haben es als Beispiele für mutmaßliche Steuerverschwendung in das aktuelle Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler (BdSt) geschafft. Darunter seien städtische Fahrradbügel in Kassel, die Dieben ihre Arbeit zu einfach machten, teilte der Steuerzahlerbund am Dienstag in Wiesbaden mit.