Stich in den Oberbauch: Prozess um versuchten Totschlag

Der Anklage zufolge versetzte er im Juli 2021 einem 41 Jahre alten Kontrahenten einen Messerstich in den Oberbauch, der lebenswichtige Organe nur knapp verfehlte. Anschließend flüchtete der Angreifer und konnte erst fünf Monate später in Frankreich festgenommen werden. Seither sitzt der Georgier in Untersuchungshaft.