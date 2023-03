Stichwahl um OB-Amt zwischen Grünem und SPD-Kandidat

Darmstadt (dpa/lhe) - . Die Oberbürgermeisterwahl in Darmstadt geht in eine zweite Runde. Grünen-Kandidat Michael Kolmer erzielte nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis mit 23,7 Prozent das beste Resultat, gefolgt von SPD-Politiker Hanno Benz (20,6 Prozent). Wer das neue Stadtoberhaupt der viertgrößten hessischen Kommune wird, muss eine Stichwahl am 2. April zeigen. Die Wahlbeteiligung lag bei 48,6 Prozent, 2017 hatte sie noch bei 43,9 Prozent gelegen.