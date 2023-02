Stimmung bei Hessens Unternehmen bleibt verhalten

Weiterhin sehen zwei von drei Unternehmen in Hessen die hohen Energie- und Rohstoffpreise als größtes Konjunkturrisiko an. 72 Prozent haben Energie gespart und 33 Prozent in effizientere Anlagen investiert. Den Energieträger gewechselt haben nur 10 Prozent wegen technischer Hemmnisse und bürokratischer Hürden. Nur 47 Prozent der rund 2800 befragten Kammermitglieder erklärten, dass sie die höheren Kosten über Preissteigerungen an die Kunden weitergegeben hätten.