Störungen bei Landtagswahl - Polizei geht dagegen vor

Ein 47-Jähriger hatte am Sonntagmorgen das Wahllokal im Bürgerhaus von Hirzenhain im Wetteraukreis mit einem Auto und mehreren Warnbaken blockiert. So wollte er aus laut Polizei zunächst unbekannten Gründen ein Betreten des Wahllokals verhindern. Er wehrte sich mit Tritten und Schlägen gegen die Polizisten, als diese seine Blockade auflösen wollten. Dabei wurden drei Beamte leicht verletzt. Das Wahllokal konnte mit etwas Verspätung öffnen. Der 47-Jährige kam den Angaben zufolge in eine Psychiatrie.