Stoppschild missachtet: Drei Verletzte bei Unfall

Groß-Gerau (dpa/lhe) - . Bei einem Unfall in Groß-Gerau sind drei Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte eine 49-jährige Autofahrerin am Samstagabend an einer Kreuzung ein Stoppschild missachtet. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines 23-Jährigen. Drei Personen, darunter die beiden Kinder, wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Strecke war während der Unfallaufnahme sowie für Rettungs- und Aufräumarbeiten für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt.