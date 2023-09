Straßenbahn nach Unfall über Stunden lahm gelegt

Darmstadt (dpa/lhe) - . Ein 23-Jähriger ist mit einem Auto gegen einen Oberleitungsmast der Bahn in Darmstadt gefahren und hat dabei rund 100.000 Euro Sachschaden angerichtet. Der Straßenbahnverkehr im Stadtteil Eberstadt lag am Sonntag wegen der Reparaturarbeiten stundenlang lahm, wie die Polizei berichtete. Busse wurden eingesetzt. Der Fahrer kam bei dem Unfall mit leichten Verletzungen davon. Warum er am frühen Morgen mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war, stand zunächst nicht fest. Sein Auto war danach gegen mehrere Absperrpfosten der Bahngleise und den Oberleitungsmast geprallt.