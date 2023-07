Straßenbahn und Lkw kollidieren in Kassel: Sieben Verletzte

Kassel (dpa/lhe) - . Bei einem Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Lkw in Kassel sind nach ersten Erkenntnissen sieben Menschen zum Teil schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Sechs Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Unter den Verletzten befinden sich demnach der Fahrer der Straßenbahn sowie mehrere Fahrgäste.