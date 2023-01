Streifenwagen fährt gegen Auto: Fahrer leicht verletzt

Schwalbach (dpa/lhe) - . Ein Autofahrer ist auf einer Landstraße im Main-Taunus-Kreis von einem Streifenwagen angefahren und leicht verletzt worden. Der 55-Jährige sei für eine ambulante Behandlung in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei in Wiesbaden am Dienstag mit. Die Polizisten blieben unverletzt.