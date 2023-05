Streik an Uni-Klinik führt zu Verzögerung bei Obduktionen

Gießen (dpa/lhe) - . Der Streik am Uniklinikum Gießen-Marburg (UKGM) in diesem Frühjahr hat zu einer Verzögerung bei den Obduktionen geführt. Es bestehe in der Gießener Rechtsmedizin „ein erheblicher Rückstau“, teilte das UKGM am Mittwoch mit. Es habe Mitte Mai Wartezeiten von drei bis vier Wochen gegeben, es hätten noch 16 Obduktionen nachgeholt werden müssen. Der derzeitige Stand könne nicht mitgeteilt werden. Zuvor hatten mehrere Medien von der Verzögerung berichtet. Fast alle Obduktionen in der Gießener Rechtsmedizin erfolgen im Auftrag der Staatsanwaltschaften Gießen, Marburg und Limburg mit den Außenstellen Wetzlar und Fulda.