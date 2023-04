Streik sorgt auch in Hessen für erhebliche Zugausfälle

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Wegen eines groß angelegten Warnstreiks werden an diesem Freitag auch in Hessen erheblich weniger Züge als gewohnt fahren. „Welche Züge und Linien konkret betroffen sein werden, kann von uns derzeit noch nicht benannt werden“, teilte am Donnerstag eine Bahnsprecherin in Frankfurt mit. Ein Ersatzverkehr mit Bussen könne nicht eingerichtet werden, da es weder ausreichend Fahrzeuge noch Personal gebe. Zumindest in der ersten Tageshälfte wird der Fern- und Regionalverkehr weitgehend zum Erliegen kommen. U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse werden dagegen nicht bestreikt.