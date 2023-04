Streikaufruf trifft heute acht hessische Galeria-Filialen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . In acht hessischen Galeria-Filialen legen an diesem Samstag Mitarbeiter nach einem Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi ihre Arbeit nieder. Die Häuser würden aber dennoch öffnen können, sagte Gewerkschaftssekretär Matthias Schäfer am Samstag. In Filialen in Frankfurt, Sulzbach, Wiesbaden, Darmstadt und Viernheim soll ganztägig gestreikt werden. Hintergrund ist der harte Sanierungskurs beim insolventen Kaufhaus-Konzern Galeria Karstadt Kaufhof.