Streiks fortgesetzt: Tausende folgen Aufruf der Gewerkschaft

Allein in Frankfurt beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben rund 3000 Menschen. „Der Tag war sehr kämpferisch und eindrucksvoll“, sagte der Frankfurter Bezirks-Geschäftsführer Alexander Klein. Auch in Darmstadt sprach die Gewerkschaft von rund 3000 Teilnehmern an der zentralen Kundgebung für Südhessen. „Wir sind mehr als zufrieden“, sagte Bezirks-Geschäftsführerin Karin Hader. Die Erwartungen seien übertroffen worden. In Kassel wurden ebenfalls mehr als 3000 Teilnehmer erwartet.