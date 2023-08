Streit endet mit Messerangriff - ein Schwerverletzter

Usingen (dpa/lhe) - . Ein Streit in einem Café hat im Hochtaunuskreis mit einem Messerangriff und einem Schwerverletzten geendet. Zwei Männer seien am frühen Sonntagmorgen in dem Café in Usingen aneinandergeraten, teilte die Polizei in Bad Homburg am Sonntag mit. Der Disput zwischen einem 36-Jährigen und einem 37-Jährigen habe sich auf die Straße verlagert, dort sei der 37-Jährige mit einem Messer schwer verletzt worden. Als die Polizei eintraf, lag dieser am Boden und blutete stark. Er kam den Angaben zufolge in eine Klinik in Bad Homburg und musste dort operiert werden. Der tatverdächtige 36 Jahre alte Mann wurde kurz darauf in der Innenstadt von Usingen gefasst und festgenommen. Er sollte am Montag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Frankfurt dem Haftrichter vorgeführt werden.