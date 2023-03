Streit im Landtag über Förderung des ländlichen Raums

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die SPD-Fraktion wirft der schwarz-grünen Landesregierung vor, zu wenig für die ländlichen Regionen in Hessen zu tun. Auch außerhalb der Ballungsgebiete benötigten die Menschen eine funktionierende Infrastruktur, ausreichende Plätze in Schulen und Kitas, einen guten ÖPNV sowie Einkaufsmöglichkeiten und kulturelle Angebote, erklärte der SPD-Fraktionsvorsitzende Günter Rudolph am Donnerstag im hessischen Landtag in Wiesbaden.