Streit in der S-Bahn: Mann tritt Glastür kaputt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Infolge eines Streits mit seiner Freundin in einer S-Bahn in Frankfurt hat ein Mann eine Glastür eingetreten. Der 18-Jährige sei vorläufig festgenommen worden, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Vier nachfolgende S-Bahnen hätten sich wegen der Tat in der Nacht zum Montag verspätet.