Streit in Frankfurter Koalition um Dezernatszuschnitt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . In der Frankfurter Stadtregierung gibt es Streit um den Zuschnitt der Dezernate. Der im März neu gewählte Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) erließ eine Verfügung, nach der das Gesundheitsressort nicht dem Sozialdezernat zugeschlagen wurde, sondern dem Verkehrsdezernat. Es müssten noch offene Fragen geklärt werden, etwa zur Zukunft des Klinikums Höchst und dazu, wo es im Magistrat am besten angesiedelt sei, sagte eine Sprecherin des OB am Freitag. „Es geht um Inhalte und gute Lösungen für die Stadt“.