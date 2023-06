Streit in Linienbus eskaliert

Wiesbaden (dpa/lhe) - . In Wiesbaden ist es in einem Linienbus in der Nacht zum Samstag zu einer Schlägerei gekommen. Mehrere Zeugen hatten der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen etwa zehn Personen an einer Bushaltestelle geschildert, wie die Beamten am Sonntag mitteilten.