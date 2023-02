Streit um Eintracht-Choreografie: Feuerwehr wehrt sich

Frankfurt. Die Frankfurter Feuerwehr hat sich gegen Vorwürfe von Fußballfans von Eintracht Frankfurt wegen einer geplanten Choreografie vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) gegen den SSC Neapel zur Wehr gesetzt. „Den Vorwurf, dass „persönliche Vorbehalte gegen den Verein auf dem Rücken der Fanszene ausgetragen werden, weisen wir entschieden zurück“, hieß es in der Mitteilung am Montag.