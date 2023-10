Streng vertraulicher Start der Sondierungen nach Wahl

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Nach ihrem fulminanten Wahlsieg hat die hessische CDU kurz vor den Sondierungsgesprächen nochmals die neue politische Lage in den Blick genommen. Wahlsieger und Ministerpräsident Boris Rhein sagte am Dienstagmittag vor einer CDU-Fraktionssitzung in Wiesbaden, er gehe in „guter Stimmung, in konstruktiver Stimmung“ in die Gespräche mit den Grünen, „so wie wir immer mit dem Koalitionspartner umgegangen sind“. Beide Parteien regieren seit einem Jahrzehnt gemeinsam in Hessen und wollten noch am Dienstag das erste Sondierungsgespräch nach der Landtagswahl führen.