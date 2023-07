Stromausfall: Autofahrer kracht gegen Verteilerkasten

Brachttal (dpa/lhe) - . Ein Unfall mit Fahrerflucht hat einen kleinen Stromausfall in Brachttal im Main-Kinzig-Kreis ausgelöst. Der Fahrer verlor am Samstagabend im Ortsteil Neuenschmidten aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto und beschädigte einen Stromverteilerkasten, wie die Polizei in Offenbach am Sonntag mitteilte. Um den Schaden habe sich der Unbekannte nicht gekümmert und sei weitergefahren.