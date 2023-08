Studie: Bahn-Alternativroute nicht wirtschaftlich tragfähig

Berlin (dpa/lrs) - . Der Bau einer Alternativroute zur Bahnstrecke im lärmgeplagten Mittelrheintal ist nach wie vor nicht in Sicht. Eine vom Bundesverkehrsministerium in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie kommt zu dem Schluss, dass die mit einer neuen Trasse zu erzielenden Effekte für den Bahnverkehr nicht die Investitionskosten ausgleichen würden. Sobald sich die Verkehrsauslastung der Strecken wesentlich verändere, könnten die in der Studie ermittelten Trassenvarianten einer erneuten Bewertung unterzogen werden, heißt es im Fazit der Studie, die nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums am Mittwoch mit dem Beirat „Leiseres Mittelrheintal“ vorgestellt wurde. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.