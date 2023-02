Studie: Lehrer der „geballten Form der Belastung“ ausgesetzt

Bannenberg sprach konkrete Fallbeispiele an, bei welchen Lehrerinnen und Lehrer die „geballte Form der Belastung“ zu spüren bekamen. In einem Fall habe eine Gruppe von Schülern eine Lehrkraft über ein Jahr lang in den sozialen Medien beleidigt und zudem zu Hause belästigt. In einem anderen Fall beteiligten sich auch Eltern und der Lehrkraft wurde gedroht, zu wissen, wo sie wohne. Eine andere Person schilderte, dass ein Schüler einen Stuhl warf, der den Kopf nur knapp verfehlte. In einem anderen berichteten Fall stand plötzlich eine Gruppe junger Männern in der Klasse, um einen Schüler aus dem Unterricht zu holen. Die Lehrkraft sei dabei von den Männern grob zur Seite geschoben worden.