Studie zu Gewalt gegen Lehrer wird vorgestellt

Die Studie „Gewalt gegen Lehrkräfte in Hessen“ ist bereits die dritte Studie von dbb Hessen und der Uni Gießen über Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Ein erstes Lagebild 2020 identifizierte unter anderem Polizisten und Bedienstete im Justizvollzug als Berufsgruppen mit den gravierendsten Gewalterfahrungen. In Befragungen 2021 standen Gerichtsvollzieher und Beschäftigte in Jobcentern im Fokus.