Stühlerücken im Aufsichtsrat von Kion

Frankfurt/Main (dpa) - . Beim Gabelstaplerhersteller Kion wird der Aufsichtsrat in Teilen neu besetzt. Der bisherige Vorsitzende des Prüfungsausschusses, Hans Peter Ring, soll nach der Hauptversammlung am 17. Mai neuer Chefkontrolleur werden, teilte der MDax-Konzern am Donnerstag in Frankfurt mit. Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Michael Macht will sich nach vier Jahren aus dem Gremium zurückziehen. Seine übrigen Mandate seien zeitlich nicht mehr mit der Arbeit im Kion-Aufsichtsrat in Einklang zu bringen, sagte der ehemalige Chef der Porsche AG.