Stürmer Kolo Muani schließt Verbleib in Frankfurt nicht aus

Frankfurt/Main (dpa) - . Frankreichs umworbener Stürmerstar Randal Kolo Muani hat die Fortsetzung seiner Karriere in der nächsten Bundesliga-Spielzeit bei Eintracht Frankfurt nicht ausgeschlossen. „Es kann sein, dass noch eine Saison hinzukommt. Es besteht die Möglichkeit, dass ich bester Torjäger der Bundesliga werden kann“, sagte der 24 Jahre alte Vize-Weltmeister am Mittwoch. Am Samstag tritt Kolo Muani mit der Eintracht im Finale des DFB-Pokals in Berlin gegen RB Leipzig an.