Stürmer Vilhelmsson fällt bei Darmstadt 98 aus

Darmstadt (dpa/lhe) - . Der SV Darmstadt 98 muss vorerst auf Stürmer Oscar Vilhelmsson verzichten. Der 19 Jahre alte Schwede fällt mit einem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich aus, teilte der Spitzenreiter der 2. Fußball-Bundesliga am Dienstag mit. Derzeit fehlt bei den Lilien auch Kapitän Fabian Holland wegen einer Kehlkopfentzündung. Das Team von Trainer Torsten Lieberknecht trifft in seinem nächsten Spiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) auf den Karlsruher SC.