Suchaktion nach vermisster Frau zunächst erfolglos

Bereits am Donnerstag hatten rund hundert Polizeikräfte nach der vermissten Frau gesucht. Es gebe Hinweise, dass sie „möglicherweise nicht mehr am Leben ist und damit einhergehend einen nicht natürlichen Tod gestorben ist“, hatte Oberstaatsanwalt Dominik Mies von der Staatsanwaltschaft Limburg erklärt. Aufgrund der Hinweise gehe man zudem davon aus, dass die Vermisste möglicherweise in dem Gebiet abgelegt worden sein könnte. Zu näheren Details machte Mies auch am Freitag keine Angaben.