Suche mit Spürhunden und Tauchern nach vermisster Frau

Limburg (dpa/lhe) - . Rund hundert Polizeikräfte suchen am Donnerstag entlang der Lahn bei Villmar nach der Leiche einer seit Heiligabend vermissten Frau. Es gebe Hinweise, aufgrund derer sie davon ausgehen müssten, dass die Frau „möglicherweise nicht mehr am Leben ist und damit einhergehend einen nicht natürlichen Tod gestorben ist“, sagte Oberstaatsanwalt Dominik Mies am Donnerstag bei der Suche im Landkreis Limburg-Weilburg.