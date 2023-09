Suche nach der Ursache für das Fischsterben im Daisbach

Bad Schwalbach. Ein Fischsterben im Daisbach beschäftigt Behörden im Rheingau-Taunus-Kreis. Bislang seien rund 60 tote Fische im Gebiet der Gemeinde Niedernhausen gezählt worden, teilte die Kreisverwaltung am Dienstag in Bad Schwalbach mit. Die untere Wasserbehörde beim Kreis habe im betroffenen Bereich Wasserproben genommen und zur Untersuchung gegeben. Noch gebe es keine Ergebnisse, hieß es in einer Mitteilung.