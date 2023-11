Super Bowl: NFL-Boss fände Show mit Swift unglaublich

Frankfurt/Main (dpa) - . NFL-Boss Roger Goodell hat sich als großer Fan von Musikerin Taylor Swift geoutet und kann sich einen Auftritt der Pop-Sängerin beim Super Bowl durchaus vorstellen. „Taylor Swift wäre ein unglaublicher Act für die Halbzeit-Show“, sagte der 64-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur und verriet: „Ich war dieses Jahr schon auf zwei ihrer Konzerte. Ich habe drei Swifties in meinem Haus“. Als Swifties bezeichnen sich die Fans der 33-Jährigen. Der nächste Super Bowl am 11. Februar in Las Vegas muss aber wohl noch ohne Swift auskommen. Die amerikanische Football-Liga NFL hatte bereits bekannt gegeben, dass Sänger Usher der Hauptakt sein soll. Swift könnte also frühestens 2025 durch die legendäre und weltweit viel beachtete Halbzeit-Show führen. „Sie ist eine talentierte Entertainerin. Ich gehe auch zu ihren Konzerten, um zu sehen, wie sie die Menschen unterhält“, schwärmte Goodell.