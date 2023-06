SV Wehen holt Abwehrhüne Vukotic

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der SV Wehen Wiesbaden hat den 2,01 Meter großen Abwehrspieler Aleksandar Vukotic verpflichtet. Der 27 Jahre alte Serbe kommt ablösefrei vom belgischen Zweitligisten SK Beveren, wie der Fußball-Zweitligist am Samstag bekannt gab. „Mit Aleksandar konnten wir einen kompromisslosen, leidenschaftlichen und intelligenten Verteidiger für uns gewinnen“, sagte der Sportliche Leiter Paul Fernie. Vukotic bestritt 82 Spiele in der ersten belgischen Liga und 33 in der zweiten Liga.