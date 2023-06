SV Wehen holt Ex-Nürnberger Martin Angha

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Zweitliga-Rückkehrer SV Wehen Wiesbaden hat Abwehrspieler Martin Angha verpflichtet. Der 29 Jahre alte Schweizer stand zuletzt beim saudi-arabischen Erstligisten Al-Adalah unter Vertrag und kommt nach Angaben des SVWW ablösefrei. „Martin ist ein intelligenter Verteidiger, der ein Spiel gut lesen kann und zudem große athletische Fähigkeiten mitbringt“, sagte der Sportliche Leiter Paul Fernie in einer Clubmitteilung vom Freitag. Angha wurde in der Jugend des FC Zürich sowie beim englischen Top-Verein FC Arsenal ausgebildet. Von 2013 bis 2014 spielte er auch für den 1. FC Nürnberg in der Bundesliga.