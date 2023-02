SV Wehen Wiesbaden verlängert mit Carstens

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat den Vertrag mit Abwehrspieler Florian Carstens verlängert. Der 24 Jahre alte Innenverteidiger unterschrieb bis zum 30. Juni 2025, wie die Hessen am Montag mitteilten. „Mit seinen spielerischen Fähigkeiten bringt Florian auf seiner Position eine wichtige Qualität mit und verleiht unserem Spiel mit seiner Ruhe am Ball noch mehr Kontrolle“, sagte der Sportliche Leiter Paul Fernie. Carstens kam 2020 vom FC St. Pauli zum SVWW. Wehen ist in dieser Spielzeit ein Kandidat für den Aufstieg in die 2. Bundesliga.