Tabea Zimmermann wünscht sich beim Unterrichten offene Türen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Die Bratschistin Tabea Zimmermann (56) will nicht nur Stars, sondern auch Teamplayer ausbilden. „Ich finde die Fokussierung auf die reine Solistenausbilung nicht mehr zeitgemäß“, sagte die Musikerin, die nach 20 Jahren als Dozentin an die Frankfurter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst zurückgekehrt ist. Seit dem Sommersemester 2023 hat sie an Hessens einziger Musikhochschule eine Professur für Viola und Kammermusik. „Die Kombination ist mir wichtig.“