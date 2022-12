Tablettendiebe besprühen 62-Jährigen mit Pfefferspray

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Zwei Unbekannte haben einen 62 Jahre alten Mann in Frankfurt um Tabletten beraubt und ihn mit Pfefferspray besprüht. Der Mann wurde am Dienstag von zwei Männern bedrängt, nachdem er in einer Apotheke am Frankfurter Hauptbahnhof verschreibungspflichtige Schmerzmittel gekauft hatte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.