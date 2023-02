Tablettenwerbung: Verbraucherzentrale siegt gegen Stada

Stada dürfe gegenüber Verbrauchern nicht damit werben, dass Daosin-Tabletten den Abbau des mit der Nahrung im Darm aufgenommenen Histamins unterstützten, urteilte das Gericht. Verbraucher verstünden die Aussage so, „dass das Präparat eine Verbesserung des Gesundheitszustandes dahingehend herbeiführt, als derjenige, der an einer Histaminunverträglichkeit leidet, nun Nahrungsmittel zu sich nehmen kann, die Histamine enthalten, ohne dass dies mit einer nachteiligen Folge für die Gesundheit verbunden ist“, hieß es in der Begründung. „Damit ist der Bezug zur Gesundheit hergestellt.“