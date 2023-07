Täter nach Angriff auf Müllsammler eingewiesen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Die Entscheidung des Landgerichts Frankfurt, einen Mann wegen eines lebensgefährlichen Angriffs auf einen ehrenamtlichen Müllsammler dauerhaft in einer psychiatrischen Einrichtung unterzubringen, ist rechtskräftig. Das teilte das Gericht am Dienstag auf Anfrage mit. Die Schwurgerichtskammer hatte am Montag in dem Fall entschieden.