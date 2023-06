Täter raubt Geld aus Geschäft für Tiernahrung

Oberursel (dpa/lhe) - . Das Geld aus zwei Kassen eines Geschäfts für Tiernahrung hat ein bisher unbekannter Täter in Oberursel (Hochtaunuskreis) geraubt. Der Mann habe am Samstag eine Mitarbeiterin mit einem Elektroschocker bedroht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er floh mit dem Geld in Richtung eines angrenzenden Feldes. Die Fahndung der Polizei blieb zunächst ergebnislos, sie hofft nun auf Zeugenhinweise, um den Täter zu fassen.