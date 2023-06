Tätowierer aus Hessen hat bei Rock im Park enorme Nachfrage

Nürnberg (dpa/lhe) - . Die Liebe zu einer Band verewigt Tobias Hilfenhaus auf Wunsch für immer auf der Haut - etwa bei Musikfans bei Rock im Park am Wochenende in Nürnberg. Der 40-Jährige aus der Gemeinde Freigericht (Main-Kinzig-Kreis) ist auf einem von Deutschlands größten Musikfestivals in diesem Jahr mit seinem mobilen Tattoo-Studio zu Gast, einem umgebauten Wohnwagen aus dem Jahr 1978. „Bei den Motiven ist alles Mögliche dabei“, erzählt er. Das Logo der Toten Hosen habe er einem Besucher gestochen, auch das Festivalsymbol, ein abgewandelter Smiley, sei gefragt.