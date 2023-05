Tag der Familien: Jede zweite Hesse lebt mit Kind

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Hälfte aller Hessinnen und Hessen hat 2022 in einer Familie mit mindestens einem Kind gelebt. Das teilte das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Donnerstag mit Blick auf den Internationalen Tag der Familien am 15. Mai mit. Dabei bestand eine hessische Familie im statistischen Durchschnitt aus 3,5 Bürgern, darunter 1,7 Kinder.