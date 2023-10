„Tagesschau“-Sprecherin Daubner und die Jugendwörter

Ihr „persönlicher, kleiner Favorit“ bei den bisherigen Jugendwörtern sei „Yolo“ (You only live once) - der Begriff steht dafür, Chancen zu nutzen und Risiken einzugehen. Er war das Jugendwort 2012 und stand auch dieses Mal wieder zur Wahl. „Yolo“ passe irgendwie zu ihr, „die Lebensjahre werden ja weniger“, sagte Daubner. Und sonst hat sie nie Jugendwörter benutzt? „Also „Digga“ habe ich schon privat verwendet, aber die anderen Wörter sind den Jugendlichen vorbehalten.“